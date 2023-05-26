Endonezya'daki Balıkçı Köyü Göçmenlere İstihdam Sağlıyor

Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyünde işlenmiş balıkları kurutan bir işçi, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

CAKARTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilinde yer alan Kalibaru balıkçı köyünde işçiler, işlenmiş balıkları güneş ışığı ve deniz esintisinin keyfini çıkararak özenle kurutuyor.

Cakarta denizinin kıyısındaki balıkçı köyü pek çok göçmene ev sahipliği yapıyor. Göçmenlerin çoğunluğu balıkçılardan ve onların yakaladıkları balıklarla işlenmiş ürünler üreten işçilerden oluşuyor.

Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyünde işlenmiş balıkları kurutan işçiler, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyünde işlenmiş balıkları kurutan işçiler, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyünde işlenmiş balıkları kurutan işçiler, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyünde işlenmiş balıkları kurutan işçi, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilindeki Kalibaru balıkçı köyü görülüyor, 25 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)