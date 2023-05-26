Endonezya'daki Balıkçı Köyü Göçmenlere İstihdam Sağlıyor
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CAKARTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilinde yer alan Kalibaru balıkçı köyünde işçiler, işlenmiş balıkları güneş ışığı ve deniz esintisinin keyfini çıkararak özenle kurutuyor.
CAKARTA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Cakarta ilinde yer alan Kalibaru balıkçı köyünde işçiler, işlenmiş balıkları güneş ışığı ve deniz esintisinin keyfini çıkararak özenle kurutuyor.
Cakarta denizinin kıyısındaki balıkçı köyü pek çok göçmene ev sahipliği yapıyor. Göçmenlerin çoğunluğu balıkçılardan ve onların yakaladıkları balıklarla işlenmiş ürünler üreten işçilerden oluşuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel