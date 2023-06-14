Endonezya'da Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağası Yumurtaları Koruma Altına Alındı
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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da bulunan Wonogoro plajında gönüllüler, zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtalarını koruma alanına yerleştirmek üzere kumları kazdı. Deniz kaplumbağaları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından 'kritik tehlike altında' kabul ediliyor.
MALANG SELATAN, Endonezya, 14 Haziran (Xinhua) -- Gönüllüler, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da bulunan Wonogoro plajında zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtaları bulup koruma alanına yerleştirmek üzere kumları dikkatlice kazdı.
Gönüllülerin çoğu, Bajulmati Deniz Kaplumbağası Koruma (BSTC) adındaki yerel bir çevre koruma kuruluşuyla çalışıyor.
Deniz kaplumbağaları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "kritik tehlike altında" kabul ediliyor. BSTC, kaplumbağaların insan faaliyetlerine kurban gitmesine ve insanlar ya da yırtıcı hayvanlar tarafından avlanmasına engel olmak için koruyucu önlemler alıyor.