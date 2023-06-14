Endonezya'da Zeytin Yeşili Deniz Kaplumbağası Yumurtaları Koruma Altına Alındı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da bulunan Wonogoro plajında gönüllüler, zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtalarını koruma alanına yerleştirmek üzere kumları kazdı. Deniz kaplumbağaları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından 'kritik tehlike altında' kabul ediliyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da yer alan Bajulmati sahil koruma alanındaki bir havuzda yüzen yavru zeytin yeşili deniz kaplumbağası görülüyor, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

MALANG SELATAN, Endonezya, 14 Haziran (Xinhua) -- Gönüllüler, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da bulunan Wonogoro plajında zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtaları bulup koruma alanına yerleştirmek üzere kumları dikkatlice kazdı.

Gönüllülerin çoğu, Bajulmati Deniz Kaplumbağası Koruma (BSTC) adındaki yerel bir çevre koruma kuruluşuyla çalışıyor.

Deniz kaplumbağaları Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından "kritik tehlike altında" kabul ediliyor. BSTC, kaplumbağaların insan faaliyetlerine kurban gitmesine ve insanlar ya da yırtıcı hayvanlar tarafından avlanmasına engel olmak için koruyucu önlemler alıyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da Bajulmati Deniz Kaplumbağası Koruma (BSTC) üyeleri zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtası aramak için kum kazıyor, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da Bajulmati Deniz Kaplumbağası Koruma (BSTC) üyeleri zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtalarını alıyor, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da Bajulmati Deniz Kaplumbağası Koruma'nın (BSTC) bir üyesi zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtalarını tutuyor, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da yer alan Bajulmati sahil koruma alanındaki bir havuzda yüzen yavru zeytin yeşili deniz kaplumbağaları görülüyor, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Malang Selatan'da yer alan Bajulmati sahil koruma alanındaki bir havuzda yüzen yavru zeytin yeşili deniz kaplumbağalarını izleyen insanlar, 13 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)