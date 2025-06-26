Endonezya'da Yüksek Güvenlikli Yeni Cezaevi İnşası Başlıyor

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Endonezya göçmenlik ve ceza infaz bakanı Agus Andrianto, ülkenin ceza infaz sisteminde reformlar kapsamında ücra bir adada yeni bir yüksek güvenlikli cezaevi inşa edeceklerini duyurdu. 13 yeni cezaevi inşası planlanıyor ve bu yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

CAKARTA, 26 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Göçmenlik ve Ceza İnfaz Bakanı Agus Andrianto, ülkenin ceza infaz sisteminde yürütülen reformlar kapsamında ücra bir adada yeni bir yüksek güvenlikli cezaevi inşa edeceklerini açıkladı.

Andrianto çarşamba günü Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin Medan kentindeki bir cezaevi ziyaretinde, "Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ücra bir adada yüksek güvenlikli modern bir cezaevi inşa etmeyi hedefliyor. Hazırlıklar şu anda devam ediyor" dedi.

Andrianto ceza infaz sisteminin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar çerçevesinde 13 yeni cezaevi inşa etmeyi planladıklarını ve bunların bu yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Andrianto, bu girişimle Endonezya'nın uzun süredir devam eden cezaevi kapasite sorununu çözmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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