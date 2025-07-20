Endonezya'da Yolcu Feribotu Yangını: 5 Ölü, 284 Kurtarıldı
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 284 yolcu kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında yolcu feribotunun alev alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 284 yolcu kurtarıldı.
Endonezyalı yetkililer, Kuzey Sulawesi açıklarındaki bir yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı.
İlk belirlemelere göre, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, feribottaki 284 yolcunun kurtarıldığını belirtti.
Diğer yolcuları kurtarmak için çalışmalar sürerken, yangının kaynağı ve feribotta bulunan kişi sayısı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel