Endonezya'da Yılbaşı Neşesi: Parlayan Dondurma Güncel Haberler MALANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'da dondurma olmadan Yeni Yıl olmaz! Endonezya'nın Malang kentindeki Gelato Koono kafe, tatil mevsiminde müşterileri çekmek için karanlıkta parlayan dondurmaları tanıttı. Endonezya'nın Malang kentinde karanlıkta parlayan dondurmalar gösterime sunuluyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua) MALANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'da dondurma olmadan Yeni Yıl olmaz! Endonezya'nın Malang kentindeki Gelato Koono kafe, tatil mevsiminde müşterileri çekmek için karanlıkta parlayan dondurmaları tanıttı. Bu dondurulmuş ikramlıklar, parlak tasarımları ve çeşitli tat seçenekleriyle çok seviliyor. Karanlıkta parlayan dondurmadan siz de tatmak ister misiniz? Endonezya'nın Malang kentinde bir çalışan müşterisi için karanlıkta parlayan dondurmayı hazırlıyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua) Endonezya'nın Malang kentinde bir çalışan müşteriler için karanlıkta parlayan dondurmayı hazırlıyor, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua) Endonezya'nın Malang kentinde gençler karanlıkta parlayan dondurmalarını ellerinde tutuyorlar, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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