Endonezya'da Yılbaşı Neşesi: Parlayan Dondurma
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MALANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'da dondurma olmadan Yeni Yıl olmaz! Endonezya'nın Malang kentindeki Gelato Koono kafe, tatil mevsiminde müşterileri çekmek için karanlıkta parlayan dondurmaları tanıttı.
MALANG, 30 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'da dondurma olmadan Yeni Yıl olmaz! Endonezya'nın Malang kentindeki Gelato Koono kafe, tatil mevsiminde müşterileri çekmek için karanlıkta parlayan dondurmaları tanıttı.
Bu dondurulmuş ikramlıklar, parlak tasarımları ve çeşitli tat seçenekleriyle çok seviliyor. Karanlıkta parlayan dondurmadan siz de tatmak ister misiniz?
Kaynak: Xinhua / Güncel