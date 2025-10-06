Haberler

Endonezya'da Yatılı Okul Binası Çöktü: 49 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde izinsiz olarak yapılan katların bulunduğu yatılı okul binası çöktü. Olayda 49 öğrencinin hayatını kaybettiği, 103 öğrencinin yaralandığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken okul yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 49'a yükseldi.

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, 49 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 103 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Ağır yaralı 6 öğrencinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, 97 öğrencinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.

Binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtarıldığını belirtti.

Okul yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Polisin de olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
