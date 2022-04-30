Endonezya'da Yasadışı Vahşi Hayvan Ticareti - Haberler

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Endonezya'da Yasadışı Vahşi Hayvan Ticareti

Xinhua - Güncel
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Endonezya'da Yasadışı Vahşi Hayvan Ticareti

MEDAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Medan kentinde bir veteriner, yasadışı vahşi hayvan ticaretinden kurtarılan bir aylık erkek Sumatra orangutan yavrusunu kucağında tutuyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sutanta Aditya/Xinhua)

MEDAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Medan kentinde bir veteriner, yasadışı vahşi hayvan ticaretinden kurtarılan bir aylık erkek Sumatra orangutan yavrusunu kucağında tutuyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sutanta Aditya/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Veteriner, Nisan, Güncel, Haberler

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