Endonezya'da Yasadışı Vahşi Hayvan Ticareti
Xinhua - Güncel
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MEDAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Medan kentinde bir veteriner, yasadışı vahşi hayvan ticaretinden kurtarılan bir aylık erkek Sumatra orangutan yavrusunu kucağında tutuyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sutanta Aditya/Xinhua)
MEDAN, 30 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Medan kentinde bir veteriner, yasadışı vahşi hayvan ticaretinden kurtarılan bir aylık erkek Sumatra orangutan yavrusunu kucağında tutuyor, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sutanta Aditya/Xinhua)
Xinhua / Güncel