Endonezya'da Yardımlar Deprem Bölgesine Ulaşıyor

CİANJUR, 25 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın batısını vuran 5,6 büyüklüğündeki deprem, Cianjur bölgesinde 62.545 kişinin evlerinden olmasına neden oldu.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'da bir gönüllü, 5,6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu travmadan kurtulmasına yardımcı olmak için deprem mağduru bir kadına sarılıyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Septianjar Muharram/Xinhua)

CİANJUR, 25 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın batısını vuran 5,6 büyüklüğündeki deprem, Cianjur bölgesinde 62.545 kişinin evlerinden olmasına neden oldu. Toplam 14 tahliye merkezi kuruldu. Depremden etkilenen bölgede hayatta kalanların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları aralıksız ulaştırılıyor.

Kurtarma görevlileri hayatta kalanları aramak için zamanla yarışırken bölge sakinleri ve sağlık çalışanları insanların üzüntülerine ortak olarak onları rahatlatmaya çalışıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'da, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçici bir barınma yerinde bir bölge sakinine tıbbi tedavi hizmeti veren bir sağlık çalışanı görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Septianjar Muharram/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Mangunkerta köyünde bir çadırın yanında yürüyen bir sığınmacı aile görülüyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Mangunkerta köyünde yıkılmış evlerin önünde bekleyen köy sakinleri, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Mangunkerta köyünde bir kadın, okul binalarının yıkıntıları arasında çocuğunu arayan kurtarma görevlilerini izliyor, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'un Mangunkerta köyünde yıkılan bir evin önünden geçen bir köy sakini, 24 Kasım 2022. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Cianjur'da, 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan geçici bir barınma yerinde yeni doğmuş bebekler görülüyor, 23 Kasım 2022. (Fotoğraf: Septianjar Muharram/Xinhua)