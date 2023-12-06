Endonezya'da Yanardağ Patlaması: Ölü Sayısı 23'e Çıktı

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, aranan kayıp dağcılardan sonuncusunun cansız bedenine bugün ulaşıldığı bildirildi.

Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik ise basına yaptığı açıklamada, Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu yaşamını yitirenlerden birini daha bulduklarını ve şu anda cansız bedeni tahliye aşamasında olduklarını kaydetti.

Böylece, 3 Aralık'tan bu yana yanardağda meydana gelen patlamalar ve hareketlilik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, kayıp son dağcının cesedinin bulunmasıyla 23'ye yükseldi.

Kaybolan dağcıları arama kurtarma faaliyetleri güvenlik endişeleri nedeniyle askıya alınmış ancak dün tekrar başlatılmıştı.

Marapi Yanardağı kül püskürttü

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Marapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediğini bildirmişti.

Yetkililerin, ocaktan bu yana aktif olan Marapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır "yakından takip ettiği" ifade edilmişti.

Eyaletin Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Malik, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, eyaletin Agam bölgesindeki Marapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin, 11 dağcının cesedine ulaştığını, 12 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

Eyaletin başkenti Padang'daki yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian da 2 Aralık'ta dağa tırmanmaya başlayan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, bunlardan 8'inin patlamalar sonucu bedenlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını kaydetmişti.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.