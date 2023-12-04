Endonezya'da Yanardağ Patlaması: 11 Dağcı Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu en az 11 dağcı hayatını kaybetti. Bazı dağcılardan ise hala haber alınamıyor.

CAKARTA, 4 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu en az 11 dağcı hayatını kaybetti. Bazı dağcılardan ise hala haber alınamıyor.

Padang Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Abdul Malik, Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "İlk aşamada 49 dağcıya ulaşıldı. Hepsi hayatta olan dağcılar hastaneye kaldırıldı, bazıları da evlerine döndü. İkinci aşamada ise 14 kişiye ulaştık. 3'ü kurtuldu, 11'i öldü" ifadelerini kullandı.

Kurtulan 3 kişi, patlamanın yaşandığı esnada Endonezya'nın batısındaki dağın eteklerine doğru ilerliyordu.

Yetkililer, kaydedilen 75 dağcıyı aramak için bölgeye yaklaşık 100 kişiyi sevk etti.

Deniz seviyesinden 2.891 metre yükseklikte bulunan Marapi Yanardağı, Pazar gününden bu yana patlıyor. Yanardağ 3.000 metre yüksekliğe kül püskürtürken, volkanik kül ve kayalar çevre bölgelere sıçrıyor.

Yetkililer, ana kraterin 3 kilometre yarıçapındaki tehlike bölgesine girilmesini yasakladı.