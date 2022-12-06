Endonezya'da Yanardağ Patladı Güncel Haberler LUMAJANG, 6 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde yer alan Lumajang iline bağlı Sumberwuluh köyündeki Semeru Dağı'nın patlamasının ardından halk kişisel eşyalarını güvenli bir yere taşıyor, 6 Aralık 2022. LUMAJANG, 6 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde yer alan Lumajang iline bağlı Sumberwuluh köyündeki Semeru Dağı'nın patlamasının ardından halk kişisel eşyalarını güvenli bir yere taşıyor, 6 Aralık 2022. Yetkililer, Endonezya'nın Cava adasında Pazar günü patlayan Semeru yanardağının 1,5 km yüksekliğinde bir kül sütunu püskürttüğünü söyledi. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Toros Dağları Aralık Güncel Haberler

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