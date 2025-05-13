Endonezya'da Vesak Günü Coşkuyla Kutlandı
Buda'nın yaşamını, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Günü, Magelang'daki Borobudur Tapınağı'nda büyük bir görsel şölene sahne oldu.
MAGELANG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Buda'nın yaşamını, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen Vesak Günü, Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Magelang kentinde bulunan Borobudur Tapınağı'nda coşkuyla kutlandı.
Festival çiçekler, parlak renkler, fenerler, dualar gibi görsel şölene ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel