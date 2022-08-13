Endonezya'da Ürünler Topraksız Tarımla Yetiştiriliyor YOGYAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir tarım ülkesi olarak Endonezya, ürün yetiştiriciliğiyle ünlüdür. YOGYAKARTA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir tarım ülkesi olarak Endonezya, ürün yetiştiriciliğiyle ünlüdür. Hidroponik tarım, toprak kullanmadan besin çözeltilerinde bitki yetiştirme uygulamasını ifade eder. Yogyakarta'da işçiler hidroponik tarım uygulanan bir sebze çiftliğinde yetiştirilen marullara bakmak için çalışıyor. Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hi droponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde bir işçi yetiştirilen marulları kontrol ediyor, 12 Ağustos 20 22. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Kaliurang'da, bir hidroponik sebze çiftliğinde yetiştirilen marullarla ilgilenen bir işçi, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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