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Endonezya'da Ücretsiz Sağlık Kontrolü Programı Başlatıldı

Endonezya'da Ücretsiz Sağlık Kontrolü Programı Başlatıldı
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Endonezya, halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve önlenebilir hastalıkları azaltmak amacıyla ulusal çapta Ücretsiz Sağlık Kontrolü programını hayata geçiriyor. Program, hormon eksikliği, kalp hastalıkları ve diğer sağlık taramaları ile vatandaşların sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

CAKARTA, 11 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'da halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve önlenebilir hastalıkları azaltmak amacıyla pazartesi günü ulusal çapta uygulanacak Ücretsiz Sağlık Kontrolü programına start verildi.

Program kapsamında hormon eksikliği taraması ve doğuştan gelen kalp hastalıklarının erken teşhisinin yanı sıra beslenme, kulak, göz ve tansiyon muayenelerine kadar çeşitli sağlık taramaları yapılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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