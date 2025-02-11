Endonezya'da Ücretsiz Sağlık Kontrolü Programı Başlatıldı

CAKARTA, 11 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'da halk sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve önlenebilir hastalıkları azaltmak amacıyla pazartesi günü ulusal çapta uygulanacak Ücretsiz Sağlık Kontrolü programına start verildi.

Program kapsamında hormon eksikliği taraması ve doğuştan gelen kalp hastalıklarının erken teşhisinin yanı sıra beslenme, kulak, göz ve tansiyon muayenelerine kadar çeşitli sağlık taramaları yapılacak.