Endonezya'da turist otobüsünün reklam panosuna çarpması sonucu 14 kişi öldü - Haberler

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Endonezya'da turist otobüsünün reklam panosuna çarpması sonucu 14 kişi öldü

AA - İdris Sülün - Güncel
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Endonezya'da turist otobüsünün reklam panosuna çarpması sonucu 14 kişi öldü

KUALA Endonezya'nın Java Adası'nda turistleri taşıyan otobüsün reklam panosuna çarptığı kazada 14 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

KUALA Endonezya'nın Java Adası'nda turistleri taşıyan otobüsün reklam panosuna çarptığı kazada 14 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Polis Şefi Latief Usman, Doğu Java eyaletinin başkenti Surabaya bölgesinden Endonezyalı turistleri taşıyan otobüsün, Orta Java'nın turistik dağ beldesi Dieng Platosu'ndan dönerken Mojokerto yolundaki reklam panosuna çarptığını söyledi.

Usman, kazada en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 19 kişinin yaralandığı belirtti.

Sürücünün kazadan önce uykulu göründüğü bilgisine ulaştıklarını aktaran Usman, kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Yerel televizyonların yayınladığı görüntülerde, polis ve sağlık personelinin kurbanları otobüsten çıkardığı görüldü.

AA / İdris Sülün - Güncel

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