Endonezya'nın Padar Adası yakınlarında 11 kişiyi taşıyan tur teknesi battı

Endonezya'nın Komodo Milli Parkı'ndaki Padar Adası yakınlarında tur teknesinin batması sonucu kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma yetkilisi Fathur Rahman, Komodo Adası'ndan Padar Adası'na seyir halindeki teknenin motor arızası nedeniyle battığını bildirdi.

Teknede 6 İspanyol turist, 4 kişilik mürettebat ve 1 yerel rehberin bulunduğunu belirten Rahman, olayın ardından bir geminin bölgeden geçerken 3 kişiyi kurtardığını, arama kurtarma ekiplerinin de 4 kişiyi daha bulduğunu aktardı.

Çok sayıda kurtarma botu ve bölge halkının da desteğiyle arama kurtarma faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını söyleyen Rahman, "Arama çalışmalarımız sürüyor. Bugünkü çalışmalarımızın olumlu sonuç vermesini umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yerel liman yetkilileri de olayın ardından Komodo Milli Parkı sınırları içindeki Padar ve Komodo adalarının geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.