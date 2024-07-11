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Endonezya'da toprak kayması ve sellerde kurtarma çalışmaları hız kazandı

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Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde afetzedeleri aramak üzere kurtarma görevlilerinin sayısı artırıldı. Ağır makineler ve bir helikopter de bölgeye gönderildi.

GORONTALO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da kıdemli bir kurtarma görevlisinin verdiği bilgilere göre, Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde afetzedeleri aramak üzere Salı günü kurtarma görevlilerinin sayısı neredeyse iki katına çıkarılırken, ağır makineler ve bir helikopter de bölgeye gönderildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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