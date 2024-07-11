Endonezya'da toprak kayması ve sellerde kurtarma çalışmaları hız kazandı

GORONTALO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'da kıdemli bir kurtarma görevlisinin verdiği bilgilere göre, Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesinde meydana gelen toprak kayması ve ani sellerde afetzedeleri aramak üzere Salı günü kurtarma görevlilerinin sayısı neredeyse iki katına çıkarılırken, ağır makineler ve bir helikopter de bölgeye gönderildi.