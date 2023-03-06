Endonezya'da Toprak Kayması: En Az 10 Kişi Öldü

CAKARTA, 6 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın batısındaki Riau Adaları eyaletinde Pazartesi günü meydana gelen toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişiden de haber alınamıyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, şiddetli sağanak ve çürük zemin koşullarının eyaletin Natuna Regency bölgesinde yaşanan doğal afete neden olduğunu söyledi.

Eyalet Afet Yönetim ve Önleme İdaresi Acil Durum Birimi Başkanı Junainah, can kaybının artabileceğini belirterek, mağdurlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Junainah ayrıca, kötü hava koşulları ve iletişim erişiminin kötü olmasının kurtarma operasyonunu engellediğini ifade etti.

Ulusal Arama Kurtarma İdaresi Sözcüsü Yusuf Latief ise Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, Natuna Regency'deki arama kurtarma ofisinin, olay yerine bir ortak kurtarma ekibi göndererek müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Yetkili, ekibin askerler, polis memurları, itfaiyeciler ve yerel afet yönetimi idaresi personelinden oluştuğunu söyledi.

Latief, "Ekip şu an olay yerine gemiyle gidiyor, ama elverişsiz hava koşulları ve dev dalgalar olay yerine erişimlerini engelliyor" dedi.