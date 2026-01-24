Haberler

Endonezya'da meydana gelen toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, zorlu koşullar altında kaybolanlara ulaşmaya çalışıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Batı Bandung bölgesinde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

Antara ajansına konuşan yerel yetkili Herman Suryatman, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suryatman, "Toprak kaymasından etkilenen 113 kişiden 23'ü sağ kurtarıldı. 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 82 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yetkililer, toprak kayması sonucu 30'dan fazla evin zarar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının ise tamamen toprak altında kaldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...