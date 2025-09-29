Haberler

Endonezya'da Tadilat Halindeki Okul Binası Çöktü: 1 Ölü, 83 Yaralı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 83 kişi yaralandı. Tadilat sürecinin 'yetkisiz' olduğu bildirildi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşılırken tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

