Endonezya'da Sürat Teknesi Alabora Oldu: 11 Kişi Kayboldu

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Adaları açıklarında bir sürat teknesinin alabora olması sonucu, 11 kişiye ulaşılamadı. Arama kurtarma ekipleri, 7 kişiyi kurtardı.

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Mentawai Adaları açıklarında bir sürat teknesinin alabora olması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında elindeki fenerle çevreyi tarayan bir kurtarma görevlisi, 14 Temmuz 2025.

Yerel arama ve kurtarma ofisinin acil durum birimi başkanı Dio Ulwi Finanda, pazartesi günü meydana gelen kazada 11 kişiye ulaşılamadığını, 7 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Finanda salı sabahı erken saatlerde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sürat teknesinin Mentawai Adaları'na bağlı Sikakap Adası'ndan Sipora Adası'na gitmekte olduğunu ve iki ada arasındaki sularda battığını söyledi. (Fotoğraf: Mentawai Bölgesi Arama ve Kurtarma Ajansı /Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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