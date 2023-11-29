Endonezya'da Sumatra fili yavrusu doğdu

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Way Kambas Ulusal Parkı'nda, nesli kritik tükenme tehlikesi altında olan Sumatra fili yavrusunun doğumu sevinçle karşılandı. Yavru fil, 98 santimetre boyunda ve 78 kilogram ağırlığında.

CAKARTA, 29 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Way Kambas Ulusal Parkı'nda, nesli kritik tükenme tehlikesi altında olan Sumatra fili yavrusunun doğumu sevinçle karşılandı.

Endonezya Çevre ve Orman Bakanlığı'na göre, Salı günü yerel saatle sabah 10.00'da dünyaya gelen yavru fil, 98 santimetre boyunda ve 78 kilogram ağırlığında.

Çevre ve Orman Bakanı Siti Nurbaya Bakar, "Bu iyi haber, koruma altındaki hayvanların yetiştirilmesine devam etme konusunda hepimizi cesaretlendirmeli" dedi.

Bakanlık, şu anda yavru ve annenin, sağlıklarını korumak amacıyla park veterinerleri tarafından izlendiğini bildirdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF) göre, hızlı ormansızlaşma nedeniyle Sumatra fili nüfusu son 25 yılda yüzde 80 oranında azaldı.

Aynı parkta Cumartesi günü nesli kritik tükenme tehlikesi altında bulunan bir Sumatra gergedanı yavrusu, yarı doğal üreme sonucu dünyaya geldi.