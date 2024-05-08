Endonezya'da Son 43 Yılın En Sıcak Nisan Ayı Yaşandı

Endonezya'da geçen ay ortalama 27,7 derece sıcaklıkla son 43 yılın en sıcak nisan ayının yaşandığı açıklandı.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansından (BMKG) yapılan açıklamada, ülkede nisan ayı ortalama hava sıcaklığında son 43 yıla kıyasla artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Nisan 2024'ün 1981'den bu yana yaşanan en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Nisan ayı hava sıcaklığının 1991-2020 döneminde ortalama 26,9 derece olduğu aktarılan açıklamada, bu yıl sıcaklığın 27,7 dereceye yükseldiği kaydedildi.