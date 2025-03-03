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Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı

Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı
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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Gresik bölgesinde, Kedungrukem köyünde yaşanan güçlü yağışlar neticesinde su baskınları meydana geldi. Bölge halkı bu durum nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürebilmekte zorluk çekiyor.

GRESİK, 3 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Gresik bölgesine bağlı Kedungrukem köyünde yaşanan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Bölge halkı günlük yaşamlarını güçlükle sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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