Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Yol Açtı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Gresik bölgesinde, Kedungrukem köyünde yaşanan güçlü yağışlar neticesinde su baskınları meydana geldi. Bölge halkı bu durum nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürebilmekte zorluk çekiyor.
GRESİK, 3 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Gresik bölgesine bağlı Kedungrukem köyünde yaşanan şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Bölge halkı günlük yaşamlarını güçlükle sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel