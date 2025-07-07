Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kaymaları: 3 Ölü, 8 Yaralı
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı ve 1 kişiden haber alınamıyor.
BOGOR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor bölgesinde cumartesi günü saat 18.00 sularında görülen şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, 1 kişidense haber alınamıyor.
Eyalet Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu Sözcüsü Hadi Rahmat Haryasasmita pazar günü yaptığı açıklamada kent genelinde çok sayıda bölgeyi etkileyen yağışların, 8 evde de hasara yol açtığını belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel