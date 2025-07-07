Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kaymaları: 3 Ölü, 8 Yaralı

Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Toprak Kaymaları: 3 Ölü, 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı ve 1 kişiden haber alınamıyor.

BOGOR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor bölgesinde cumartesi günü saat 18.00 sularında görülen şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı, 1 kişidense haber alınamıyor.

Eyalet Afet Yönetimi ve Zararlarını Azaltma Kurumu Sözcüsü Hadi Rahmat Haryasasmita pazar günü yaptığı açıklamada kent genelinde çok sayıda bölgeyi etkileyen yağışların, 8 evde de hasara yol açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı

O artık başka bir sahnede! Alacağı ücret belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.