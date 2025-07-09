Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sele Yol Açtı
Endonezya'nın Cakarta ve Tangerang kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Tahliye çalışmaları başlatılırken, kurtarma ekipleri sular altında kalan bölgelerde zorluklarla karşılaştı.
TANGERANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta ve Tangeran kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sel nedeniyle tahliye çalışmaları başlatılırken, kurtarma ekipleri sular altında kalan bölgelerde güçlükle hareket etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel