Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sele Yol Açtı

TANGERANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta ve Tangeran kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sel nedeniyle tahliye çalışmaları başlatılırken, kurtarma ekipleri sular altında kalan bölgelerde güçlükle hareket etti.