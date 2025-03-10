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Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu
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Endonezya, 10 Mart tarihinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu birçok bölgesinde sel ve toprak kaymaları ile karşı karşıya kaldı. Ülkede Kasım ile Mart ayları arasında bu tür şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi.

CAKARTA, 10 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu ülkenin birçok bölgesinde sel ve toprak kaymaları yaşandı. Ülkede Kasım ile Mart ayları arasında şiddetli yağışlar görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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