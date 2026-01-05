Haberler

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi öldü

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Ayrıca 17 kişi yaralandı ve 102 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Antara News'ün haberine göre, Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, uzun süredir etkisini sürdüren şiddetli yağışların sel felaketine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, eyaletin 3 bölgesini vuran sellerde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı ve 5 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Etkilenen bölgelerdeki 102 kişinin geçici olarak güvenli alanlara tahliye edildiği, 5 evin sel sularına kapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerinde kesintiler yaşandığı kaydedildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Kasım 2025'ten itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 1177 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
