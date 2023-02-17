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Endonezya'da Şiddetli Yağış Sonrası Sokaklar Göle Döndü

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Endonezya'da Şiddetli Yağış Sonrası Sokaklar Göle Döndü

SURAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde, şiddetli yağış ve Gajah Mungkur barajının taşmasının ardından sel sularının içinden geçmeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

SURAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde, şiddetli yağış ve Gajah Mungkur barajının taşmasının ardından sel sularının içinden geçmeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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