Endonezya'da Şiddetli Yağış Sonrası Sokaklar Göle Döndü
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SURAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde, şiddetli yağış ve Gajah Mungkur barajının taşmasının ardından sel sularının içinden geçmeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
SURAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde, şiddetli yağış ve Gajah Mungkur barajının taşmasının ardından sel sularının içinden geçmeye çalışan insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel