Endonezya'da Semeru Yanardağı Lav Püskürttü Güncel Haberler LUMAJANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava adasında bulunan volkanik Semeru Yanardağı Pazar günü patladı. Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang'ın Sapiturang köyünden çekilen bu fotoğrafta, Semeru Yanardağı'nda yaşanan volkanik patlama görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua) LUMAJANG, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Cava adasında bulunan volkanik Semeru Yanardağı Pazar günü patladı. Yetkililer, Semeru'nun 1,5 kilometrelik yüksekliğinde kül bulutu püskürttüğünü söyledi. Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang'ın Sapiturang köyü sakinleri, Semeru Yanardağı'nda yaşanan volkanik patlamanın ardından köylerini tahliye ediyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua) Semeru Yanardağı'nda yaşanan patlamanın ardından, Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang'ın Sapiturang köyü sakinlerinin tahliyesine yardımcı olan kurtarma ekipleri, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua) Semeru Yanardağı'nda yaşanan volkanik patlamanın ardından Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Lumajang'ın Sapiturang köyüne tahliye operasyonu için giden kurtarma ekipleri görülüyor, 5 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bayu Novanta/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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