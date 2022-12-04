Endonezya'da Semeru Yanardağı Lav Püskürttü Güncel Haberler LUMAJANG, 4 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı tarafından yayınlanan bu video görüntüsünde, ülkenin Doğu Java eyaletine bağlı Lumajang'da volkanik materyal püskürten Semeru Yanardağı görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Felaket Yönetimi Ajansı/Dağıtım Xinhua. LUMAJANG, 4 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı tarafından yayınlanan bu video görüntüsünde, ülkenin Doğu Java eyaletine bağlı Lumajang'da volkanik materyal püskürten Semeru Yanardağı görülüyor, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Felaket Yönetimi Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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