Endonezya'da Semeru Yanardağı Faaliyete Geçti

Güncelleme:
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine volkanoloji kurumu alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Yanardağdan püsküren volkanik maddeler dikkat çekiyor.

CAKARTA, 24 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Lumajang bölgesinde bulunan Semeru Yanardağı'ndan püsküren volkanik maddeler, 23 Kasım 2025.

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nın çarşamba günü faaliyete geçmesi üzerine ülkenin volkanoloji kurumu alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkardı. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
