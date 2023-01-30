Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması Nedeniyle Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

MANADO, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun (BNPB) sağladığı fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin merkezi Manado'da selin ardından hasar gören bir evin yakınlarında iş makinesiyle çamur ve enkazı temizleyen bir işçi görülüyor, 30 Ocak 2023.

MANADO, 30 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun (BNPB) sağladığı fotoğrafta, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin merkezi Manado'da selin ardından hasar gören bir evin yakınlarında iş makinesiyle çamur ve enkazı temizleyen bir işçi görülüyor, 30 Ocak 2023.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde Cuma günü 80 ila 300 cm yüksekliğe ulaşan sel suları bir kişinin ölümüne ve onlarca evin yıkılmasına neden oldu. Yetkililer durumu sahada değerlendirmeye devam ederken, en az 5 bucağı su bastı ve 6 bucaktaki 33 ev toprak kaymasından etkilendi. (Fotoğraf: BNPB/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)