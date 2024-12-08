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Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması: 5 Ölü, 7 Kayıp
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Batı Java eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişiden ise hala haber alınamıyor. Yetkililer, yüzlerce evin ve altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

SUKABUMİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden hala haber alınamıyor. Yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada sel ve heyelan nedeniyle eyaletteki yüzlerce evin ve altyapının zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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