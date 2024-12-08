Endonezya'da Sel ve Toprak Kayması: 5 Ölü, 7 Kayıp

SUKABUMİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişiden hala haber alınamıyor. Yetkililer cuma günü yaptıkları açıklamada sel ve heyelan nedeniyle eyaletteki yüzlerce evin ve altyapının zarar gördüğünü belirtti.