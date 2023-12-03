Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'da sel ve toprak kayması: 1 ölü, 11 kayıp

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları nedeniyle ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'ya konuşan Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Budiono, toprak kaymaları nedeniyle yüksek yerlerden gelen çamur ve kayaların, bölgede bulunan köyleri vurduğunu söyledi.

Budiono, arama kurtarma çalışmalarında 1 cesede ulaşıldığını, kayıp 11 kişi için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yetkililer, ani sel ve toprak kaymaları sonucu yaklaşık 50 ailenin evlerinden kaçtığını aktardı.