Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

SAMARİNDA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinin başkenti Samarinda'da 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşanan sağanak yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymasına neden oldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan bir yetkili, pazartesi günü bölgedeki evleri sürükleyen toprak kayması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.