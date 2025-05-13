Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinin başkenti Samarinda'da 11-12 Mayıs tarihlerinde yaşanan sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
SAMARİNDA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinin başkenti Samarinda'da 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşanan sağanak yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymasına neden oldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan bir yetkili, pazartesi günü bölgedeki evleri sürükleyen toprak kayması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel