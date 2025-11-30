Haberler

Endonezya'da Sel ve Heyelanlar: 303 Ölü, 279 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Sumatra bölgesindeki sel ve heyelanlar sonucu 303 kişi hayatını kaybetti, 279 kişiden hala haber alınamıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, arama kurtarma operasyonlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

CAKARTA, 30 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra bölgesindeki üç eyalette meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam 303 kişi hayatını kaybederken, 279 kişiden hala haber alınamıyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto cumartesi günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının 166 ölü ve 143 kayıpla Kuzey Sumatra'da yaşandığını, Batı Sumatra'da 90 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 85 kişiye ulaşılamadığını, Açe'de ise 47 kişinin öldüğünü ve 51 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

En çok etkilenen üç eyalette konuşlu afet birimleriyle koordinasyon toplantısı düzenleyen Suharyanto, hava koşullarının iyileşmeye başlamasıyla birlikte arama kurtarma operasyonlarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ajansın üç acil görevi öncelikli olarak ele aldığını belirten Suharyanto, bu görevlerin kayıp kişilere yönelik arama ve kurtarma operasyonlarının yürütülmesi, kesintiye uğrayan iletişim bağlantısının yeniden sağlanması ve etkilenen bölge sakinlerine lojistik desteğin hızlı şekilde ulaştırılması olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.