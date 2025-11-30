Endonezya'da Sel ve Heyelanlar: 303 Ölü, 279 Kayıp

CAKARTA, 30 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Sumatra bölgesindeki üç eyalette meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam 303 kişi hayatını kaybederken, 279 kişiden hala haber alınamıyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto cumartesi günü yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının 166 ölü ve 143 kayıpla Kuzey Sumatra'da yaşandığını, Batı Sumatra'da 90 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 85 kişiye ulaşılamadığını, Açe'de ise 47 kişinin öldüğünü ve 51 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

En çok etkilenen üç eyalette konuşlu afet birimleriyle koordinasyon toplantısı düzenleyen Suharyanto, hava koşullarının iyileşmeye başlamasıyla birlikte arama kurtarma operasyonlarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ajansın üç acil görevi öncelikli olarak ele aldığını belirten Suharyanto, bu görevlerin kayıp kişilere yönelik arama ve kurtarma operasyonlarının yürütülmesi, kesintiye uğrayan iletişim bağlantısının yeniden sağlanması ve etkilenen bölge sakinlerine lojistik desteğin hızlı şekilde ulaştırılması olduğunu vurguladı.