Endonezya'da Sel ve Heyelan Felaketi: 29 Ölü, 9 Kayıp

Güncelleme:
Kuzey Sumatra'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı. 9 kişiden hala haber alınamıyor. Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde zarar gören altyapı artıyor.

CAKARTA, 27 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki birçok kent ve ilçede meydana gelen sel ve heyelanlarda 29 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi yaralandı. 9 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyalet Afet Yönetimi ve Afet Azaltma Ajansı Acil Durum, Ekipman ve Lojistik Birimi Başkanı Sri Wahyuni Pancasilawati perşembe günü telefonla Xinhua'ya verdiği demeçte, "Toplam can kaybı 29, kayıp sayısı ise 9. Risk değerlendirmesi halen devam ettiği için bu rakamlar artabilir" dedi.

Açıklamaya göre, afetlerde 400'den fazla ev, birkaç köprü ve çeşitli kamu altyapı tesisleri zarar görürken, 7.000'den fazla kişi evlerini terk ederek sığınaklara gitmek zorunda kaldı.

Sri Wahyuni Pancasilawati, Mandailing Natal, Güney Tapanuli ve Kuzey Tapanuli bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
