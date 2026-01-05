Endonezya'daki Sellerde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9'a Yükseldi

CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Sulawesi eyaletinde pazartesi günü erken saatlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Uzun süreli şiddetli yağışların ardından yerel saatle 02.30 civarında Sitaro Adaları bölgesinde seller ve heyelanlar yaşandı.

Ulusal Afet Azaltma Ajansı'ndan yapılan açıklamada 5 kişiden haber alınamadığı, 17 kişininse yaralandığı belirtildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan 102 kişi yakınlardaki bir kiliseye yerleştirildi.

Açıklamada sel sularının taşıdığı kayaların ve çamurun yerleşim alanlarını kapladığı, sokakların su altında kaldığı ve binaların hasar gördüğü kaydedildi. Sel suları, pazartesi günü öğleden sonra itibarıyla çekilmiş olmasına karşın etkilenen bölgelerdeki elektrik ve telekomünikasyon kesintileri devam ediyor.

5 binanın sel sularına kapıldığı bildirilirken, maddi zarara yönelik değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi.

Ortak arama ve kurtarma ekipleri, tahliye işlemlerini ve kayıp olduğu bildirilen kişilere yönelik arama operasyonlarını sürdürüyor.

Ajans, ada bölgesine giden feribot seferlerinin sınırlı olması nedeniyle lojistik sorunların devam ettiğini belirtti.

Endonezya'da yağmur mevsiminde seller ve toprak kaymaları sıklıkla görülüyor.