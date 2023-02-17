Endonezya'da Sel: Binlerce İnsan Evlerinden Tahliye Edildi Güncel Haberler CAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Surakarta kentindeki afet önleme idaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki binlerce kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilendi. CAKARTA, 17 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Surakarta kentindeki afet önleme idaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgedeki binlerce kişi, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilendi. Cava adasındaki Bengawan Solo nehri, Cuma günü yatağından taşarak 16 bucakta yolları ve evleri sular altında bıraktı. Selden 22 bin kişi etkilendi. Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralı bildirilmedi. Ancak selden mağdur olan yaklaşık 4 bin kişinin yüksek yerlere tahliye edilip çadır kurdukları belirtildi. Yetkililer ihtiyacı olanlara yardım etmek için çalışırken, kurtarma operasyonları ve acil yardım çabaları sürüyor. Yağış sezonunda bulunan Endonezya'da, özellikle bu dönemde sık sık sel ve heyelanlar yaşanıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'da Sel: Binlerce İnsan Evlerinden Tahliye Edildi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.