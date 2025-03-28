Endonezya'da Ramazan Bayramı'nda Şehirlerarası Seyahat Hareketliliği
Endonezya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 'Mudik' adlı geleneksel seyahat döneminde şehirlerarası yolculuklar artış gösteriyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar, bayramı aileleriyle geçirmek için memleketlerine dönüyor.
CAKARTA, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası seyahatlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. "Mudik" adı verilen geleneksel eve dönüş döneminde büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanlar, bayramı aileleriyle geçirmek için memleketlerini ziyaret ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel