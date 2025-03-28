Endonezya'da Ramazan Bayramı'nda Şehirlerarası Seyahat Hareketliliği

CAKARTA, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası seyahatlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. "Mudik" adı verilen geleneksel eve dönüş döneminde büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanlar, bayramı aileleriyle geçirmek için memleketlerini ziyaret ediyor.