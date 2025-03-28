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Endonezya'da Ramazan Bayramı'nda Şehirlerarası Seyahat Hareketliliği

Endonezya'da Ramazan Bayramı'nda Şehirlerarası Seyahat Hareketliliği
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Endonezya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 'Mudik' adlı geleneksel seyahat döneminde şehirlerarası yolculuklar artış gösteriyor. Büyük şehirlerde yaşayanlar, bayramı aileleriyle geçirmek için memleketlerine dönüyor.

CAKARTA, 28 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası seyahatlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. "Mudik" adı verilen geleneksel eve dönüş döneminde büyük şehirlerde yaşayan ve çalışan insanlar, bayramı aileleriyle geçirmek için memleketlerini ziyaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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