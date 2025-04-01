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Endonezya'da Ramazan Bayramı Balon Festivali Renklendi

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Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Kembaran bölgesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen balon festivali, 1-6 Nisan tarihleri arasında görsel şölen yaşatıyor.

WONOSOBO, 1 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Kembaran bölgesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen balon festivaline katılan insanlar, 1 Nisan 2025.

Endonezya'da renkli görüntülere sahne olan balon festivali, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere 1-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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