Endonezya'da Ramazan Bayramı Balon Festivali Renklendi
Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Kembaran bölgesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen balon festivali, 1-6 Nisan tarihleri arasında görsel şölen yaşatıyor.
WONOSOBO, 1 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Kembaran bölgesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen balon festivaline katılan insanlar, 1 Nisan 2025.
Endonezya'da renkli görüntülere sahne olan balon festivali, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere 1-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel