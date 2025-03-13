Endonezya'da Ramazan Ayında Ucuz Gıda Pazarı Programı Başlatıldı
Endonezya, Ramazan boyunca temel gıda maddelerini indirimli fiyatlarla sunan Ucuz Gıda Pazarı Programı'nı hayata geçirdi. Program, gıda stoklarını güçlendirmeyi ve halkın gıda ihtiyaçlarına erişimini artırmayı hedefliyor.
GÜNEY TANGERANG, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya'da Ramazan ayı boyunca halka destek amacıyla temel gıda maddelerini önemli ölçüde indirimli fiyatlarla sunan Ucuz Gıda Pazarı Programı uygulamaya kondu.
Bu programla gıda stoklarını güçlendirmek, fiyat istikrarını sağlamak ve halkın temel ihtiyaç maddelerine erişimini artırmak amaçlanıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel