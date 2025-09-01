Endonezya'da Protestolar Sona Erdi, Hayat Normale Dönüyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını duyurmasının ardından ülkede hayat normale dönüyor.

Antara News'ün haberine göre, başkent Cakarta'nın bazı mahallelerinde düzenlenen protestoların sona ermesinin ardından bugün itibarıyla ulaşım normale döndü.

Yetkililer, saat 05.00 itibarıyla, tüm otobüs güzergahlarının normal şekilde çalışıp hizmet verdiğini aktardı.

Protestolar sırasında, bazı durakların zarar gördüğünü ve 7 otobüs durağının ateşe verildiğini belirten yetkililer, hafif hasar gören tesislerin onarım çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Parlamento oturumları yeniden başladı

Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR), protestoların sona ermesinin ardından oturumlarına yeniden başladı.

Devlet bütçesi döngüsüne ilişkin düzenlenen toplantıya Komisyon Başkanı ve bazı üyeler katıldı.

Eğitim faaliyetlerinin yakında normale dönmesi bekleniyor

Cakarta Eğitim Bürosu yayımladığı bildiride, bugünden itibaren protesto alanlarına yakın okulların, ulaşım kısıtlamaları nedeniyle veya velilerin talebi doğrultusunda uzaktan eğitime geçebileceğini açıkladı.

Cakarta Vali Yardımcısı Rano Karno, protestoların yapıldığı bölgelerin yakınındaki okullarda çarşambadan itibaren yüz yüze eğitime dönülmesini beklediğini açıkladı.

Ülkenin emniyet kuvvetleri parlamento çevresinde çadır kurdu

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) ve polisler, parlamento kompleksi çevresinde olası yeni gösterilere karşı askeri çadırlar kurarak zırhlı araçlarını bölgeye konuşlandırdı.

TNI Komutanı Orgeneral Maruli Simanjuntak, 500 personelin bölgede görevli olduğunu belirterek, "Hepsi tam teçhizatlı hazır bekliyor." ifadesini kullandı.

Endonezya'daki gösteriler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı. Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini de yağmalamıştı.

Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal etmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, dün yaptığı açıklamada, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurmuştu.