Endonezya'da polis ve halk arasında yaşanan şiddet olaylarında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı Güncel Haberler Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletine bağlı Wamena kasabasında, bir çocuğun kaçırıldığı iddialarının ardından polis ve halk arasında yaşanan şiddet olaylarında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Endonezya'nın güneyindeki Papua eyaletine bağlı Wamena kasabasında, bir çocuğun kaçırıldığı iddialarının ardından polis ve halk arasında yaşanan şiddet olaylarında 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Wamena'da kaçırıldığı iddia edilen çocuğun yakınları ve bölge halkı, dün, şüphelinin tutulduğu polis karakoluna saldırdı. Polisin olaylara müdahalesi sırasında 9 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Papua eyaleti polis sözcüsü Ignatius Benny Ady Prabowo, basına yaptığı açıklamada, "öfkeli halkın" polis karakoluna taş fırlattığı ve bölgedeki bazı binaları da ateşe verdiğini kaydetti. Prabowo, bölgeye polis ve askerlerden oluşan en az 200 kişilik güvenlik gücünün konuşlandırıldığı ve şiddet eylemlerinin yatıştırıldığını belirtti. Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor. Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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