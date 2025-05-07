Endonezya'da Pirinç Üretiminde Büyük Artış

SUKOHARJO, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezyalı çiftçiler Orta Java'nın Demakan köyündeki çeltik tarlasında hummalı bir hasat çalışması yürütüyor.

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı, ülkenin toplam pirinç üretiminin bu yılın ocak ve haziran ayları arasında 18,76 milyon tona ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 11,17'lik önemli bir artış gösterdiğini öngörüyor.