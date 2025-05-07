Endonezya'da Pirinç Üretiminde Büyük Artış
Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki çiftçiler, çeltik hasadıyla meşgulken, ülkenin pirinç üretiminin bu yılın ilk yarısında 18,76 milyon tona ulaşması ve geçen yıla oranla %11,17 artış göstermesi bekleniyor.
SUKOHARJO, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezyalı çiftçiler Orta Java'nın Demakan köyündeki çeltik tarlasında hummalı bir hasat çalışması yürütüyor.
Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı, ülkenin toplam pirinç üretiminin bu yılın ocak ve haziran ayları arasında 18,76 milyon tona ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 11,17'lik önemli bir artış gösterdiğini öngörüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel