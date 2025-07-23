Endonezya'da Orman Yangınları Nedeniyle 44 Kişi Gözaltına Alındı

Endonezya'da 44 kişinin, orman yangınlarına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) açıklamasında, ülkedeki orman yangınlarına yalnızca kurak havaların değil insan faaliyetlerinin de neden olduğu belirtildi.

Ülkede yangın çıkardıkları şüphesiyle 44 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, orman yangınları ve insan kaynaklı ihmalleri önlemede bu durumun caydırıcı bir adım olmasının hedeflendiği vurgulandı.

Ülkedeki çevre koruma yasaları kapsamında, zanlılar suçlu bulunmaları halinde, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek,

Endonezya'nın Sumatra ve Borneo adalarında kurak dönemlerde çıkan yangınlar, özellikle Singapur ve Malezya'da ciddi hava kirliliğine yol açıyor.

Sumatra Adası'ndaki orman ve turbalık yangınlarından kaynaklanan duman Malezya'ya ulaşmıştı.

Endonezya polisi 2019 yılında da orman yangınlarıyla bağlantılı 230 kişiyi gözaltına almıştı.