Endonezya'da Okul Yemekleri Zehirlenmelere Neden Oldu
Batı Java eyaletinde bu hafta binden fazla öğrenci, okul yemeklerinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililere göre, ocak ayından bu yana 4 binden fazla çocuk gıda zehirlenmesi yaşadı.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde bu hafta binden fazla öğrenci, okul yemekhanesinde yedikleri yemekten zehirlendi.
The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Batı Java'daki okullarda verilen öğle yemeğinin ardından binlerce öğrenci rahatsızlandı.
Yetkililer, bu hafta binden fazla çocuğun hükümetin desteğiyle dağıtılan ücretsiz okul yemekleri nedeniyle zehirlendiğini açıkladı.
Geçen hafta da Batı Java ve Orta Sulawesi eyaletlerinde 800 öğrenci okuldaki yemeklerden zehirlenmişti.
Endonezya'daki Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (INDEF), okullarda ücretsiz öğle yemeği programının başlatıldığı ocak ayından bu yana 4 binden fazla çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirtiyor.