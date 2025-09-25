Haberler

Endonezya'da Okul Yemekleri Zehirlenmelere Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Java eyaletinde bu hafta binden fazla öğrenci, okul yemeklerinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililere göre, ocak ayından bu yana 4 binden fazla çocuk gıda zehirlenmesi yaşadı.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde bu hafta binden fazla öğrenci, okul yemekhanesinde yedikleri yemekten zehirlendi.

The Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Batı Java'daki okullarda verilen öğle yemeğinin ardından binlerce öğrenci rahatsızlandı.

Yetkililer, bu hafta binden fazla çocuğun hükümetin desteğiyle dağıtılan ücretsiz okul yemekleri nedeniyle zehirlendiğini açıkladı.

Geçen hafta da Batı Java ve Orta Sulawesi eyaletlerinde 800 öğrenci okuldaki yemeklerden zehirlenmişti.

Endonezya'daki Ekonomi ve Finans Geliştirme Enstitüsü (INDEF), okullarda ücretsiz öğle yemeği programının başlatıldığı ocak ayından bu yana 4 binden fazla çocuğun gıda zehirlenmesi geçirdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.