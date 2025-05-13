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Endonezya'da Mühimmat Patlaması: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Mühimmat Patlaması: 13 Kişi Hayatını Kaybetti
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Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde ordunun mühimmat imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Garut bölgesindeki bir hastanede bilgi almak için bekleyen mağdurların yakınlarını tedirgin etti.

GARUT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Garut bölgesine bağlı bir hastanede bilgi almak için bekleyen mağdurlar yakınları, 12 Mayıs 2025.

Endonezya ordusunun, pazartesi günü Batı Cava eyaletinde kullanma tarihi dolmuş mühimmatı imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Claudio/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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