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Endonezya'da Mühimmat İmhası Sırasında Patlama: 13 Ölü

Endonezya'da Mühimmat İmhası Sırasında Patlama: 13 Ölü
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Endonezya'nın Batı Java eyaletinde, miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 9'u sivil, 4'ü askeri personel. Olayda yerel halkın bölgeye yaklaşması üzerine bir soruşturma başlatıldı.

- Endonezya'da askeri mühimmatın imhası sırasında patlama: 13 ölü

JAKARTA - Endonezya'nın Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'da korkun bir patlama meydana geldi. Batı Java eyaletinde miadı dolmuş askeri mühimmatın imhası sırasında meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti. Ordu Sözcüsü Kristomei Sianturi yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin 9'unun sivil, 4'ünün ise askeri personel olduğunu bildirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Kristomei, olayın yaşandığı alanın bu tür patlamaların rutin olarak gerçekleştirildiği bir saha olduğunu belirtti. Yerel halkın genellikle patlamalardan sonra kalan hurda malzemeleri toplamak için bölgeye geldiğini aktaran Sianturi, "Başka bir patlama ihtimaline karşı güvenliği sağlamak amacıyla alan boşaltıldı" dedi.

"Patlama, askerlerin imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleşti"

Bir başka ordu sözcüsü Wahyu Yudhayana ise, patlamanın askerlerin mühimmat imha işlemini tamamladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi. Yudhayana, soruşturmanın, sivillerin patlama noktasına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini de kapsayacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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